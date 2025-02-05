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Россияне совершали больше закупок золота на фоне мировых тенденций

Спрос россиян на золото достиг максимума за десять лет
2:17
Экономика

В 2024 году граждане России установили новый рекорд за последние десять лет по приобретению золота: впервые страна заняла пятой позиции в мировом табели о рангах спроса на драгоценный металл. Эти данные представил Всемирный совет по золоту (WGC).

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Общий объем закупок составил 75,6 тонны золота — это на 6,2% больше показателей предыдущего года и наибольший результат с 2013-го. В пересчете на одного человека спрос вырос до 0,52 грамма (против 0,49 гр. в прошлом году).

Среди ведущих стран-импортеров золота рост объемов закупок отмечен только у России, Индии и Таиланда. Индийские потребители увеличили покупки на 5,5%, достигнув 802,8 тонны — второе место в мире по спросу. Особенно впечатляющим был скачок спроса в Таиланде: +13% до 48,8 тонн, что позволило стране впервые войти в топ-10. Китай продолжает доминировать на рынке с 815,5 тоннами (снижение на 10,4%), сохраняя лидерство уже двенадцатый год. США заняли третье место после сокращения спроса на 16,9%, до 209,9 тонн.

Серьезное снижение интереса к золоту наблюдается в Турции: -20,4% (до 153,1 тонны) — самое значительное падение среди стран из первой десятки. Замыкают список крупных покупателей Иран (-3,8%, до 69 тонн), Вьетнам (-0,4%, до 55,3 тонны), Саудовская Аравия (-3,7%, до 50,3 тонны) и Египет с резким снижением на -12,1% (до 50,1 тонны).

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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