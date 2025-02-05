Пожары в Лос-Анджелесе по ущербу почти догнали ураган Катрина

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономисты университета Калифорнии подготовили доклад по итогам лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Они оценили ущерб в 164 миллиарда долларов. Это стихийное бедствие опережает только ураган "Катрина" по своей величине. Об этом пишет издание Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лесной пожар

Эксперты указали, что Лос-Анджелес в этих пожарах потерял свой трехкратный годовой бюджет. Только ураган "Катрина" который произошёл в 2005 году обошелся Штатам в большую сумму — 200 миллиардов долларов с учётом инфляции. Отмечается, что случившиеся лесные пожары в январе стали самыми масштабными за всю историю Соединенных Штатов. Ранее самыми дорогими считались пожары 2018 года, которые нанесли урон всего в 30 миллиардов долларов.

По данным аналитиков, случившееся приведёт к росту цен расходы в округе. Это может коснуться стоимости страховок, аренды и многого другого. Также в Лос-Анджелесе ожидается убыль населения из-за ухудшения экологии. Здоровье людей находится под угрозой из-за отравления окружающей среды токсинами.

Напомним, пожары начались 7 января. С тех пор из Калифорнии эвакуировались 180 тыс. человек, 16 тыс. зданий разрушено огнём, а 28 человек погибли.

Новоизбранный американский лидер Дональд Трамп обвинил власти Калифорнии в халатности. Он сопоставил масштаб бедствия с ядерным ударом по округу.

Уточнения

Ураган «Катрина» (англ. Hurricane Katrina) — самый разрушительный тропический циклон в истории США, который произошёл в конце августа 2005 года.



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