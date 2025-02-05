Запад отвернулся: Украине пророчат неожиданное будущее в БРИКС

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина неизбежно окажется в составе БРИКС, поскольку Евросоюз не намерен принимать её в свои ряды. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале, находясь под арестом по обвинению в государственной измене.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

Так он отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, который выразил опасения, что после завершения конфликта уровень преступности может вырасти, распространяясь из Украины в Польшу, Западную Европу и США.

Польский лидер также отметил, что возвращающиеся с фронта украинские военные могут столкнуться с тяжёлыми психологическими последствиями, включая посттравматическое стрессовое расстройство.

По словам Дубинского, это заявление свидетельствует о том, что в Евросоюзе прекрасно осознают ситуацию и не готовы принимать участие в интеграции бывших военных. В результате, добавил он, Украине остаётся лишь вступить в БРИКС.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

