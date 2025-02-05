Война без оружия: эксперт рассказал о влиянии тарифной политики Трампа на мировую экономику

Финансовый аналитик Александр Разуваев прокомментировал экономическое противостояние между США и Китаем, а также влияние тарифной политики Дональда Трампа на мировую и российскую экономику.
Ранее Китай ввел ответные тарифы на американскую продукцию: 10% на нефть и сельскохозяйственную технику, 15% на сжиженный природный газ и уголь, а также ужесточил контроль над поставками материалов с содержанием вольфрама.
Кроме того, Пекин инициировал антимонопольное расследование против Google и внёс в реестр ненадёжных компаний PVH и Illumina. Эти меры стали ответом на повышение пошлин Трампом в отношении китайских товаров.
Разуваев подчеркнул, что происходящее скорее является глобальной экономической стратегией США, чем исключительно торговым конфликтом с Китаем. По его словам, американский президент действует аналогично в отношении Мексики, Канады и даже Европы, стремясь через тарифную политику контролировать рынок.
Эксперт отметил, что экономическое противостояние двух крупнейших экономик мира может привести к замедлению глобального роста, а особенно пострадает высокотехнологичный сектор, зависящий от сотрудничества США и Китая, пишет "Рамблер".
Кроме того, он напомнил, что некоторые аналитики прогнозируют возможное присоединение Тайваня к Китаю в 2026 году, что может стать еще одним фактором экономической нестабильности.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).
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