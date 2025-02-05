Война без оружия: эксперт рассказал о влиянии тарифной политики Трампа на мировую экономику

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Александр Разуваев прокомментировал экономическое противостояние между США и Китаем, а также влияние тарифной политики Дональда Трампа на мировую и российскую экономику.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Ранее Китай ввел ответные тарифы на американскую продукцию: 10% на нефть и сельскохозяйственную технику, 15% на сжиженный природный газ и уголь, а также ужесточил контроль над поставками материалов с содержанием вольфрама.

Кроме того, Пекин инициировал антимонопольное расследование против Google и внёс в реестр ненадёжных компаний PVH и Illumina. Эти меры стали ответом на повышение пошлин Трампом в отношении китайских товаров.

Разуваев подчеркнул, что происходящее скорее является глобальной экономической стратегией США, чем исключительно торговым конфликтом с Китаем. По его словам, американский президент действует аналогично в отношении Мексики, Канады и даже Европы, стремясь через тарифную политику контролировать рынок.

Эксперт отметил, что экономическое противостояние двух крупнейших экономик мира может привести к замедлению глобального роста, а особенно пострадает высокотехнологичный сектор, зависящий от сотрудничества США и Китая, пишет "Рамблер".

Кроме того, он напомнил, что некоторые аналитики прогнозируют возможное присоединение Тайваня к Китаю в 2026 году, что может стать еще одним фактором экономической нестабильности.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).



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