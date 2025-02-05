Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организация пространства: как навести и придерживаться порядка в холодильнике
Главным риском при рассрочке жилья оказалась невозможность оплаты взноса
В России нашли способ продлить жизнь онкобольных
Страны ЕС недовольны Урсулой фон дер Ляйен
Как подчеркнуть скулы без операции: эффективные методы коррекции лица
Самый нежный торт к чаю: готовится просто, а вкус – божественный
Как сделать кофе с уникальным вкусом? Варианты для тех, кто не любит молоко
Спрос россиян на золото достиг максимума за десять лет
Одна ошибка — и рассада погибнет! Вот идеальные даты для посева баклажанов

Названа необходимая зарплата для получения пенсии в размере 110 тысяч рублей

1:12
Экономика

Чтобы получать пенсию в размере 110 тысяч рублей в месяц, гражданину России потребуется накопить 639 пенсионных баллов, что в нынешних условиях является практически невозможным.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин в интервью "Газете.Ru" отметил, что такая сумма ранее называлась россиянами как "достойная пенсия", но добиться её можно лишь при официальном доходе не менее 230 тысяч рублей в месяц на протяжении 64 лет.

Дело в том, что за один год трудового стажа начисляется не более десяти пенсионных баллов, и их количество напрямую зависит от уровня зарплаты.

По мнению Никитина, действующая система не отличается справедливостью, а нынешние выплаты пенсионерам остаются недостаточными.

Он считает, что в 2025 году пенсии должны составлять не менее 40% от средней зарплаты в регионе и быть не ниже 38 тысяч рублей. Кроме того, индексация, по его словам, должна проводиться с учётом реального уровня инфляции.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Авто
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Последние материалы
Что скрывается за утренней усталостью: причина, о которой не все знают
Тренировки натощак: можно ли похудеть быстрее?
Государство намерено выделить около миллиона рублей на лечение Буйнова
Автогиганты Японии не договорились о будущем альянсе
ЦРУ предложило сотрудникам уволиться с компенсацией
Как ухаживать за шерстью длинношерстной кошки? Ошибки в этом вопросе недопустимы
Эти привычные продукты могут привести к операции: врачи предупреждают о скрытой угрозе
Напиток, который пьют француженки для плоского живота и рекомендуют диетологи
Лицо без морщин за 5 минут: как правильно делать лифтинг-макияж
Лигурийская Ривьера без толпы туристов — где побывать в Савоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.