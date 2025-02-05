Названа необходимая зарплата для получения пенсии в размере 110 тысяч рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы получать пенсию в размере 110 тысяч рублей в месяц, гражданину России потребуется накопить 639 пенсионных баллов, что в нынешних условиях является практически невозможным.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин в интервью "Газете.Ru" отметил, что такая сумма ранее называлась россиянами как "достойная пенсия", но добиться её можно лишь при официальном доходе не менее 230 тысяч рублей в месяц на протяжении 64 лет.

Дело в том, что за один год трудового стажа начисляется не более десяти пенсионных баллов, и их количество напрямую зависит от уровня зарплаты.

По мнению Никитина, действующая система не отличается справедливостью, а нынешние выплаты пенсионерам остаются недостаточными.

Он считает, что в 2025 году пенсии должны составлять не менее 40% от средней зарплаты в регионе и быть не ниже 38 тысяч рублей. Кроме того, индексация, по его словам, должна проводиться с учётом реального уровня инфляции.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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