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Будут свои экзотические культуры: Невинномысск запускает амбициозный проект

1:08
Экономика

В Невинномысске планируется строительство пяти тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических культур, сообщил глава города Михаил Миненков.

Банан
Фото: Own work by Eurico Zimbres, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Банан

В ближайшие полторы недели будут подготовлены документы для выделения земельного участка. Каждый из комплексов займет 150 тысяч квадратных метров, и в планах — собирать три урожая в год, включая бананы и маракуйю.

Проект уже получил одобрение от федерального Минсельхоза, и инвесторы готовы начать строительство. Он будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск", что обеспечит налоговые льготы для инвестора: отсутствие налога на землю и имущество, а налог на прибыль составит лишь 5%.

Инвесторами выступают местная компания "Генгрупп Рус" и GenGroup Qazaqstan. Сумма инвестиций не раскрыта, проект будет реализован в три этапа.

Кроме тепличных комплексов, планируется также создание фисташкового и миндального сада в открытом грунте, сообщает "Интерфакс".

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые). С ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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