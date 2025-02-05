Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Котировки золота на спотовом рынке снова обновили рекорды из-за неопределенности в внешнеэкономической политике США.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

В ходе торгов спотовые цены достигли отметки $2836,72 за унцию. Фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex подорожали на 0,2%, достигнув $2841 за унцию. С начала года цена драгметалла увеличилась на 7,6%, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Пекин объявил о введении 15-процентных пошлин на американский СПГ вскоре после того, как Дональд Трамп установил 10-процентные пошлины на товары из Китая.

Эксперты считают, что китайские компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими заводами, будут перепродавать эти объемы, чтобы избежать дополнительных расходов. Американский газ часто переправляется в Европу через посредников.

Уточнения

Котиро́вка (от фр. coter, «метить») — текущая цена финансового актива, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу (предлагается оферта).



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