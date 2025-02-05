Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под Ираком разрывается древняя плита: что это может значить для региона
Нежная внутри, хрустящая снаружи: картофельная запеканка с фаршем и помидорами
Почему бельё остаётся жёстким после стирки? Об этом знают далеко не все
Пирог с черносливом, как пекли в старину – попробуете раз, и он станет любимым
Зачем пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют
Ошибка, которая может стоить вам урожая: что нельзя класть в лунку для помидоров
Отдых в Турции стал дороже на 30% — эти популярные отели подняли цены сильнее всех
Пробежки с питомцами сделают ваши прогулки веселее: как начать заниматься каникроссом?
Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет

Роснефть заняла первое место в России по стоимости бренда

0:53
Экономика

Бренд "Роснефти" стал самым дорогим среди российских нефтяных компаний, согласно рейтингу консалтингового агентства Brandlab.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

По итогам 2024 года стоимость бренда была оценена в 1,37 трлн рублей, что сделало его третьим в списке из 100 компаний российского рынка, сообщает ТАСС.

Агентство оценивает стоимость брендов по различным критериям, включая ставку роялти и силу бренда. При составлении рейтинга аналитики также спрогнозировали будущие денежные потоки бренда.

Высокая оценка "Роснефти" частично объясняется наличием широкой сети автозаправочных станций (АЗС), что обеспечивает доступ к массовым потребителям и позволяет внедрять программы лояльности, а также получать дополнительный доход через сопутствующие услуги.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет
"Эффект призрака": как избавиться от свечения светодиодных ламп в выключенном состоянии
Можно ли собакам есть помидоры: ошибки, которые совершают владельцы
Скрип обуви больше не побеспокоит вас: простые шаги для устранения проблемы
Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.