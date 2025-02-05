Роснефть заняла первое место в России по стоимости бренда

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бренд "Роснефти" стал самым дорогим среди российских нефтяных компаний, согласно рейтингу консалтингового агентства Brandlab.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

По итогам 2024 года стоимость бренда была оценена в 1,37 трлн рублей, что сделало его третьим в списке из 100 компаний российского рынка, сообщает ТАСС.

Агентство оценивает стоимость брендов по различным критериям, включая ставку роялти и силу бренда. При составлении рейтинга аналитики также спрогнозировали будущие денежные потоки бренда.

Высокая оценка "Роснефти" частично объясняется наличием широкой сети автозаправочных станций (АЗС), что обеспечивает доступ к массовым потребителям и позволяет внедрять программы лояльности, а также получать дополнительный доход через сопутствующие услуги.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз».



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