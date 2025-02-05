Газ на рынках мира подорожает из-за пошлин Китая

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США могут потерять китайский рынок, так как Китай вводит ответные пошлины на импортируемый американский газ.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Это решение, как сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, приведет к разделению крупнейшего покупателя и продавца сжиженного метана.

Пекин объявил о введении 15-процентных пошлин на американский СПГ вскоре после того, как Дональд Трамп установил 10-процентные пошлины на товары из Китая.

Эксперты считают, что китайские компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими заводами, будут перепродавать эти объемы, чтобы избежать дополнительных расходов. Американский газ часто переправляется в Европу через посредников.

Китайские трейдеры уже ведут переговоры с коллегами в Азии и Европе о возможности обмена поставок из США на грузы из других стран. Изменение торговых потоков может вызвать рост цен на рынке, поскольку пошлины делают его менее эффективным, хотя некоторые продавцы смогут увеличить свою маржу.

Кроме того, китайские компании вряд ли будут подписывать новые долгосрочные контракты на поставку газа из США, что негативно скажется на новых американских СПГ-проектах.

В 2023 году Китай обеспечивал около 6% своих потребностей в сжиженном метане за счет американского СПГ.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.