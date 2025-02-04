Euroclear Bank остаётся на плаву: арбитраж отклонил заявление о банкротстве

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление о признании несостоятельности крупного европейского депозитария Euroclear Bank.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток

Согласно информации от Аbn. Agency, в августе 2024 года с аналогичным заявлением в суд обратилась АО "Гео-Система". Затем в процесс вступило еще одно заявление о банкротстве от АО "Земельный Альянс", которое в октябре было оставлено без движения из-за того, что представитель не имел права подписывать документы о признании должника банкротом. Суд принял это заявление в ноябре, но отложил рассмотрение до рассмотрения заявления АО "Гео-Система". В это же время в процесс был привлечен НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", сообщает "Интерфакс".

Первоначально заседание должно было состояться 21 января, но 20 января Euroclear предоставил объяснение, и суд объявил перерыв до 4 февраля. В итоге, сегодня было принято решение оставить заявление без рассмотрения.

Важно отметить, что в марте 2024 года суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Euroclear подавал апелляцию, но она была отклонена. Затем представители АО "Гео-Система" опубликовали информацию о планах банкротства Euroclear, указав, что являются владельцами еврооблигаций таких эмитентов, как "Полюс Золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть", которые учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.





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