Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром отложенной жизни: как перестать ждать и начать жить прямо сейчас
Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Мелкие трещинки на руках: что такое цыпки и откуда они берутся
Как за 20 секунд избавиться от чесночной шелухи: лайфхак, о котором вы не знали
Хотите сильную рассаду и обильный урожай? Попробуйте этот йодовый раствор
Исследование доказало: микропластик остаётся в нашем теле навсегда
Вампир из Хорватии? Загадочное погребение, которое озадачило учёных
Этот бразильский город всего в 88 км от Сан-Паулу, но о нём знают немногие — что там скрывается

Euroclear Bank остаётся на плаву: арбитраж отклонил заявление о банкротстве

1:48
Экономика

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление о признании несостоятельности крупного европейского депозитария Euroclear Bank.

Молоток
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток

Согласно информации от Аbn. Agency, в августе 2024 года с аналогичным заявлением в суд обратилась АО "Гео-Система". Затем в процесс вступило еще одно заявление о банкротстве от АО "Земельный Альянс", которое в октябре было оставлено без движения из-за того, что представитель не имел права подписывать документы о признании должника банкротом. Суд принял это заявление в ноябре, но отложил рассмотрение до рассмотрения заявления АО "Гео-Система". В это же время в процесс был привлечен НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", сообщает "Интерфакс".

Первоначально заседание должно было состояться 21 января, но 20 января Euroclear предоставил объяснение, и суд объявил перерыв до 4 февраля. В итоге, сегодня было принято решение оставить заявление без рассмотрения.

Важно отметить, что в марте 2024 года суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Euroclear подавал апелляцию, но она была отклонена. Затем представители АО "Гео-Система" опубликовали информацию о планах банкротства Euroclear, указав, что являются владельцами еврооблигаций таких эмитентов, как "Полюс Золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть", которые учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Овощи
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
Синдром отложенной жизни: как перестать ждать и начать жить прямо сейчас
Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Мелкие трещинки на руках: что такое цыпки и откуда они берутся
Как за 20 секунд избавиться от чесночной шелухи: лайфхак, о котором вы не знали
Хотите сильную рассаду и обильный урожай? Попробуйте этот йодовый раствор
Исследование доказало: микропластик остаётся в нашем теле навсегда
Euroclear Bank остаётся на плаву: арбитраж отклонил заявление о банкротстве
Вампир из Хорватии? Загадочное погребение, которое озадачило учёных
Этот бразильский город всего в 88 км от Сан-Паулу, но о нём знают немногие — что там скрывается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.