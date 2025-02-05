Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам

Принятый закон №173-ФЗ в июле 2024 года отменяет приостановку индексации пенсий, действующую с 2016 года.
Теперь выплаты будут автоматически увеличиваться в соответствии с уровнем инфляции предыдущего года, и гражданам не потребуется подавать заявления для этого.
По данным Пенсионного фонда России (СФР), в ноябре 2024 года в стране насчитывается 8 миллионов работающих пенсионеров. Их средняя пенсия составляет 18 483 рубля, а общий средний размер выплат равен 21 083 рубля.
Работающими пенсионерами считаются граждане, продолжающие трудиться по контракту с работодателем, который осуществляет отчисления в СФР. Самозанятые и индивидуальные предприниматели в эту категорию не попадают.
Существует два вида пенсий: страховая (с фиксированной государственной надбавкой) и накопительная. Для получения страховой пенсии необходимо достичь возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин, а также иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (в 2025 году), пишет РБК.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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