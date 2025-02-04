Ошибки, которые уменьшают вашу пенсию: многие не догадываются о главной причине

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов обозначил ошибки, которые могут снизить пенсионные выплаты.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российское пенсионное удостоверение

Гаврилов в интервью ТАСС отметил, что работа без официального оформления лишает отчислений в Социальный фонд, что приводит к недостатку страхового стажа и пенсионных баллов. Чем больше подтвержденных лет работы, тем выше пенсия. Он также подчеркнул важность контроля за отчислениями работодателя.

Заниженная серая зарплата также негативно сказывается на пенсионных накоплениях. Если часть зарплаты выплачивается "в конверте", это ведет к меньшим взносам в Соцфонд и, соответственно, к снижению размера пенсии. Депутат советует запрашивать расчетные листки и следить за тем, чтобы вся зарплата оформлялась официально.

Перерывы в трудовом стаже, будь то из-за работы без оформления или самозанятости без уплаты взносов, могут снизить количество пенсионных баллов. Гаврилов рекомендует минимизировать такие перерывы и проверять поступление взносов в Социальный фонд через личный кабинет.

Также важным является сохранение документов, подтверждающих трудовой стаж, таких как трудовые книжки и справки о зарплате. Их отсутствие может осложнить процесс назначения пенсии. Гаврилов добавил, что некоторые граждане имеют право на дополнительные пенсионные коэффициенты или льготный стаж (учителя, медики и шахтеры), и важно проверять, учитываются ли эти периоды при расчете пенсии.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.