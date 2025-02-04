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Как простое действие поможет избежать кражи данных в банкоматах

2:03
Экономика

Использование банкоматов требует соблюдения различных мер безопасности для предотвращения мошенничества и кражи с банковских счетов.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Согласно отчету Банка Испании, 59% населения предпочитает наличные как основное средство платежа в магазинах, обойдя кредитные карты (30%) и мобильные устройства (11%). Это подчеркивает важность обеспечения безопасности при проведении транзакций.

Одной из главных угроз для пользователей банкоматов является утечка конфиденциальной информации. Квитанции, выданные после операций, содержат данные о состоянии счета и частичном номере карты, что может быть использовано для мошеннических действий. Нажатие кнопки "Отмена" помогает предотвратить печать таких документов и уменьшает риск кражи данных.

Не рекомендуется запрашивать распечатки операций, а вместо этого использовать мобильные приложения для мониторинга своих финансов. Эти приложения обеспечивают безопасность и удобство, позволяя в реальном времени контролировать свои средства.

Кроме того, нажатие кнопки "Отмена" в конце операции помогает правильно завершить сеанс, предотвращая доступ третьих лиц к данным предыдущего пользователя. Банк Испании подчеркивает, что эта мера является одной из наиболее эффективных для снижения риска мошенничества.

Важно использовать банкоматы в хорошо освещенных местах и избегать удаленных участков. Необходимо проверять устройство на наличие скиммеров, накрывать клавиатуру при вводе пароля и избегать помощи незнакомцев. Если банкомат проявляет странное поведение, стоит немедленно нажать кнопку "Отмена" и обратиться в банк или полицию.

Также рекомендуется быть осторожным с наличными деньгами, стараться не ходить с крупными суммами в одиночку и уничтожать ненужные финансовые документы, чтобы защитить личные данные, передает греческое издание alfavita.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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