Польша потребовала зеркального ответа ЕС на пошлины США

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз должен будет ответить на введение Соединёнными Штатами пошлин аналогичным образом.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины на товары из Европейского союза. По его словам, Брюссель проявляет "ужасное" отношение к Вашингтону.

Представитель Еврокомиссии 2 февраля заявил РИА "Новости", что у Евросоюза нет информации о введении Соединёнными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары. Однако он подчеркнул, что в случае их введения Евросоюз готов дать решительный ответ.

По словам Туска, "Америка является нашим другом". А потому не нужно никакой агрессии, но надо уважать себя и отвечать адекватно.

"Если вашингтонская администрация посчитает, что необходимы таможенные барьеры, я, честно говоря, в это не верю, но если они решат, что на какое-то время, по какому-то поводу нужны какие-то таможенные барьеры с Европейским союзом, то Евросоюз должен отвечать подобным образом. Нет выхода", — сказал Туск.

Накануне о готовности ввести ответные пошлины заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом европейские политики и чиновники рассчитывают, что Трамп всё же воздержиться от повышения таможенных пошлин на товары из Евросоюза.