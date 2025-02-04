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Посол Ирана в Москве заявил, что SWIFT не нужен

Экономика

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что проблема взаимодействия между платёжными системами "Мир" и "Шетаб" частично решена.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Он заявил, что для осуществления банковских операций между Ираном и Россией нет необходимости в использовании SWIFT. По словам посла, у Москвы и Тегерана есть свои собственные защищённые каналы передачи банковских сообщений.

"Другой вопрос — это интеграция систем "Мир" и "Шетаб". Часть этой работы уже выполнена, сказал Казем Джалали. Реализация проекта была начата в прошлом году, в этом году будет выполнена оставшаяся часть работы, цитирует посла "Интерфакс".

Дипломат предположил, что в 2025 году большинство проблем в области взаиморасчётов будет решено благодаря достигнутым договорённостям. Он также напомнил о другом соглашении между центральными банками двух стран, которое называется "денежное соглашение".

Джалали подчеркнул, что главы центральных банков России и Ирана неоднократно встречались как в прошлом году, так и в этом, что позволило, в частности, продвинуться в решении вопроса о системах передачи банковских сообщений между двумя странами.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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