Торговая война между Евросоюзом и США не за горами: чья экономика больше пострадает

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антуан Буэ, профессор Университета Бордо и директор Центра перспективных исследований и международной информации (CEPII), утверждает, что торговая война против Евросоюза не исключена. Поэтому ЕС должен действовать единой командой.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Это заявление сделано после объявления Дональда Трампа о повышении таможенных пошлин 1 февраля: 25% для Канады и Мексики, а 10% для Китая. Трамп намерен также нацелиться на Европу, считая, что она ведет себя "очень несправедливо" по отношению к США, передает французское издание francetvinfo.

Президент США ставит под сомнение европейский корпоративный налог и НДС, которые отсутствуют в США, но применяются к американскому импорту в Европу. По словам Буэ, Евросоюз может ответить на действия США, и уже существует список американских товаров, на которые могут быть наложены санкции.

Однако, как объясняет эксперт, Европа имеет большую экономическую силу по сравнению с Канадой и Мексикой, и потеря европейского рынка будет серьезной проблемой именно для американских производителей. Он подчеркивает, что лишь 7-8% французского экспорта идет в США, но эта доля может затронуть французские отрасли, такие как производство роскоши и химия.

Буэ призывает к строгим мерам против введения новых таможенных пошлин, одновременно напоминая о важности диверсификации экспорта и уменьшения зависимости от США. Он также считает, что Трамп не достигнет своих целей, так как предыдущие торговые войны не привели к созданию новых рабочих мест и только усугубили внешний дефицит США. В результате этого пострадает экономика страны.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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