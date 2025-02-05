Российская пшеница нарасхват: кто еще, кроме Египта, активно закупает зерно

Россия продолжает увеличивать объемы экспорта пшеницы. По итогам первой половины сельскохозяйственного года 2024/25 Египет занял первое место среди крупнейших покупателей российского зерна. Об этом сообщает Союз экспортеров и аналитического центра "Русагротранс".
За июль — декабрь 2024 года Египет закупил 5,45 млн тонн российской пшеницы. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поставок связан с нестабильностью египетской валюты, что сделало импорт российского зерна более выгодным.
Помимо Египта, российскую пшеницу активно закупают Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Общий объем экспорта зерна из России за первое полугодие 2024/25 составил 37 млн тонн, из которых 30 млн тонн пришлось на пшеницу. Этот показатель на 7% превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года.
Рост закупок объясняется не только выгодными ценами, но и стабильностью поставок. Российская пшеница отличается высоким качеством и доступностью, что делает ее привлекательной для импортеров.
Эксперты считают, что Россия продолжит удерживать позиции одного из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Благоприятные климатические условия и современные агротехнологии позволяют ежегодно увеличивать объемы производства и наращивать поставки за границу.
Еги́пет - трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Численность населения — 106 221 670 человек. Государственный язык — египетский арабский.
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