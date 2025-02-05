Картофель, томаты, капуста: российские селекционеры вывели новые сорта овощей

Российские селекционеры добились значительного прогресса: в госреестр селекционных достижений внесли 39 новых сортов и гибридов. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина на заседании Совета Федерации.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

В 2024 году в рамках научно-технических программ вывели четыре новых сорта картофеля и 35 гибридов овощных культур. Среди них — томаты, огурцы, капуста, кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла. Эти сорта показали хорошую урожайность и адаптивность к российскому климату.

К 2030 году Россия планирует покрывать 75 процентов потребностей в семенах за счет отечественной продукции. В этом году из 38 научно-технических программ в селекции успешно реализовали 24.

Новые сорта уже проходят испытания, которые определят их пригодность для массового выращивания. Эксперты уверены, что российская селекция позволит значительно снизить зависимость от импортных семян и повысить продовольственную безопасность страны.

Уточнения

Селе́кция (лат. seligere - "выбирать") — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Селекция разрабатывает способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении.



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