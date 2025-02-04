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Книги подорожают: российские издательства переносят печать в Китай

Экономика

Российские издательства столкнулись с нехваткой полиграфических материалов, что сказывается на производстве книг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупнейшие издательские дома страны.

Девушка сидит за деревянным столом и читает книгу
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка сидит за деревянным столом и читает книгу

Генеральный директор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов заявил, что нехватка красок, лаков и других расходных материалов стала серьезной проблемой. По его словам, в 2024 году из-за дефицита не удалось допечатать более 180 тысяч экземпляров книг, включая бестселлер "Железное пламя".

Издательства вынуждены искать альтернативные пути решения. В 2025 году часть тиражей будет перенесена в Китай, так как российские мощности больше не справляются с объемами. Однако этот процесс связан с дополнительными затратами и рисками ухудшения качества продукции.

Представители "Эксмо-АСТ" связывают рост потребности в печатных материалах с популярностью YoungAdult-литературы. Книги для молодежи требуют более качественной полиграфии, что усугубляет ситуацию на рынке.
Эксперты опасаются, что проблемы в отрасли могут привести к удорожанию книг и снижению их качества.

Уточнения

Изда́тельство - предприятие (государственное, общественное, кооперативное или частное) — медиакомпания, которая работает в области литературы, искусства, музыки или науки, и продукция которой может воспроизводиться и распространяться.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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