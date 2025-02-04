Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обувной рынок России переживает серьезный кризис. Покупатели все чаще выбирают дешевые импортные модели через маркетплейсы, а российские бренды не могут конкурировать.

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Обувь

Генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев заявил, что главная причина падения продаж — нехватка денег у людей.

Ситуация на обувном рынке остаётся сложной: более 60 фабрик закрылись или обанкротились, а магазины вынуждены распродавать зимнюю обувь с большими скидками. Однако даже такие меры не помогают — спрос остаётся низким.

Эксперт по рынку розничной торговли Ольга Сумишевская добавила, что тёплая зима только усугубила проблему. Весенне-осенняя коллекция скоро поступит в магазины, но для неё может не остаться места из-за скопившейся зимней обуви.

По словам эксперта по маркетплейсам Артёма Бобцова, даже интернет-магазины вынуждены делать большие скидки, чтобы освободить склады к апрелю.

Обувной бизнес в России оказался в сложной ситуации, и ближайшие месяцы станут решающими для производителей и ритейлеров.

Уточнения

Обувь - элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног. История обуви начинается примерно с верхнего палеолита. Изучение наиболее раннего периода истории обуви представляет особенный интерес для археологов и антропологов.



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