100% акций под контролем: производитель мотоциклов MV Agusta возвращается к Сардаровым

MV Agusta (Италия), известный производитель мотоциклов, запасных частей и аксессуаров, возвращается под контроль российской семьи Сардаровых, выкупившей 100% акций компании.
При этом окончательно разорваны связи с австрийским гигантом KTM, который столкнулся с серьезным финансовым кризисом.
Решение вернуться к независимости приветствовали профсоюзы и мэр Варезе Давид Галимберти. Корни этого шага были начаты еще в конце прошлого года, когда KTM объявил, что больше не рассматривает Agusta как стратегический актив.
Официальное подтверждение "развода с австрийцами" было сделано 31 января самой MV Agusta, где подчеркивалось, что этот шаг обеспечит компании независимость от финансовых реструктуризаций KTM.
За последние 18 месяцев MV Agusta смогла укрепить свою финансовую стабильность и показать рост продаж, увеличив объем реализации мотоциклов на 116% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, компания стремится защитить свою сеть поставщиков и дилеров от негативных последствий реструктуризации KTM.
Мэр Давид Галимберти также выразил поддержку производственным мощностям MV Agusta, а планы компании на 2025 год предполагают выпуск около трех тысяч мотоциклов.
MV Agusta, существующая с 1945 года, имеет богатую историю. Компания успела сменить несколько раз владельцев, но теперь вновь находится в руках Сардаровых, сообщает итальянское издание ilgiorno.
KTM Racing AG — австрийский производитель мотоциклов, велосипедов и суперкаров. Компания была основана в 1934 году инженером Хансом Трункенпольцем в городе Маттигхофен.
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