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Лукашенко пообещал разобраться с необоснованным выводом денег за рубеж

1:38
Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении разобраться в том, как выполняются его указания по предотвращению необоснованного вывода денежных средств за рубеж.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

"В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты", — сообщил глава государства.

Ранее во время доклада генерального прокурора Андрея Шведа был поднят вопрос о выводе валюты из страны. Выяснилось, что в 2024 году за границу было выведено не десятки миллионов, как сообщалось ранее, а сотни миллионов денежных средств.

Президент также напомнил о своём поручении не допускать необоснованного вывода инвесторами валютных средств, заработанных в стране. Он подчеркнул, что считает ненормальным, когда инвесторы выводят деньги после ухода из Белоруссии, сообщает агентство "Прайм".

"Дивиденды выводят. Они что, сами лично заработали эти деньги?" — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Ранее в ответ на западные санкции и уход ряда иностранных компаний из республики президент подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильности экономики. В соответствии с документом, государство будет контролировать отчуждение акций и долей, принадлежащих лицам из недружественных стран, а также недвижимого имущества белорусских предприятий.

Кроме того, в стране были введены ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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