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Москва улыбается: 525 тысяч жителей столицы выбрали оплату улыбкой

1:05
Экономика

Жители столицы активно переходят на оплату по биометрии. В январе 2025 года москвичи совершили более 525 тысяч транзакций с использованием технологии идентификации по лицу.

Красивая улыбка
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красивая улыбка

Средний чек таких покупок составил 1327 рублей, а самая дорогая оплата по биометрии достигла 3,95 миллиона рублей. В Сбере отмечают, что количество сенсорных терминалов, поддерживающих биометрическую оплату, уже превысило 100 тысяч.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что москвичи активно осваивают новые технологии:

"Биометрия — это не только удобный, но и безопасный способ оплаты. Мы начали внедрять эту систему одними из первых в стране, и её популярность продолжает расти".

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа пользователей биометрической оплаты в 2025 году.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) (от др.-греч. βίος "жизнь" и μετρέω - измеряю) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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