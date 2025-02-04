Что стоит за странными расчётами процентов по депозитам в России

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне начали замечать странные ошибки в начислении процентов по депозитам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Экономист Павел Штанов в интервью ИА RuNews24.ru объяснил причины таких проблем и предложил способы, которые помогут избежать обмана со стороны банков.

Он отметил, что банки ожидали повышения процентных ставок и планировали соответственно увеличить ставки по кредитам. Однако этого не произошло, и теперь финансовые учреждения сталкиваются с трудностями из-за неверных прогнозов. Это привело к ошибкам в расчетах или изменению условий договоров, что вызывает беспокойство у вкладчиков, особенно у тех, кто разместил средства на короткий срок.

Штанов советует россиянам внимательно выбирать банки и тщательно изучать условия договоров перед подписанием. Он также рекомендует обращаться за консультацией к специалистам для предотвращения возможных проблем.

Кроме того, эксперт выразил сомнения по поводу стратегии Центробанка России по повышению ключевой ставки, которая должна была сдержать инфляцию. По его мнению, такие меры могут лишь усугубить ситуацию и привести к инфляционному взрыву.

Экономист отметил, что Центробанк не контролирует курс рубля и объясняет свои действия недостаточно серьезно, что может негативно сказаться на экономике страны.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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