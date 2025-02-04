В России участились случаи мошенничества с квитанциями за ЖКХ

В последнее время в России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ, предупреждает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Злоумышленники используют современные технологии для создания фальшивых платёжных документов, которые внешне практически неотличимы от настоящих.
Основной расчёт мошенников заключается в том, что граждане, получив такие квитанции, не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код.
Немкин призвал россиян быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. Он посоветовал проверять реквизиты платежей, сверяя их с предыдущими квитанциями или данными на официальных сайтах управляющих компаний, пишет RT.
Все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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