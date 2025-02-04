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В России участились случаи мошенничества с квитанциями за ЖКХ

0:55
Экономика

В последнее время в России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ, предупреждает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Злоумышленники используют современные технологии для создания фальшивых платёжных документов, которые внешне практически неотличимы от настоящих.

Основной расчёт мошенников заключается в том, что граждане, получив такие квитанции, не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код.

Немкин призвал россиян быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. Он посоветовал проверять реквизиты платежей, сверяя их с предыдущими квитанциями или данными на официальных сайтах управляющих компаний, пишет RT.

Все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях. 

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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