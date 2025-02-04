Медвежий рынок впереди: эксперт прогнозирует падение курса биткоина до $75 тысяч

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор компании Tehnobit Александр Пересичан спрогнозировал дальнейшее снижение курса биткоина, отметив, что в ближайшие полгода криптовалюта может опуститься до $75 тыс. — 80 тыс.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биткоин на клавиатуре

В интервью "Газете.Ru" он подчеркнул, что ситуация на крипторынке становится напряженной, а все больше факторов указывают на возможное продолжение падения курса.

Введение торговых пошлин в США привело к эффекту домино: инвесторы начали фиксировать прибыль, продавая биткоины, а общий рынок сменил оптимизм на осторожность и даже страх.

Пересичан также добавил, что денежно-кредитная политика ФРС, инфляция и глобальный спрос на рисковые активы продолжат оказывать влияние на курс криптовалют в ближайшие полгода.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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