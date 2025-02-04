Ошибки, которые уменьшают пенсию: многие даже не догадываются

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, какие факторы могут привести к снижению размера пенсии.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

В беседе с ТАСС он отметил, что основными причинами уменьшения выплат становятся отсутствие официального трудоустройства, получение "серой" зарплаты и длительные перерывы в стаже.

По его словам, работа без оформления означает отсутствие страховых отчислений, что негативно влияет на пенсионные баллы и стаж. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше будут выплаты. Также Гаврилов призвал следить за тем, чтобы работодатель исправно перечислял страховые взносы.

Кроме того, на размер пенсии могут повлиять потеря документов о трудовом стаже и наличие долгов. Чтобы избежать проблем, депутат советует сохранять трудовые книжки и справки о зарплате, а также вовремя выплачивать налоги, штрафы и кредиты.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.