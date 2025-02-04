Манипуляции с ценами на нефть: почему Трампу не удастся надавить на Россию

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор Алексей Пушков заявил, что стратегия Дональда Трампа, направленная на давление на Россию через снижение цен на нефть, может оказаться неосуществимой.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

В своём Telegram-канале он отметил, что если американский лидер рассчитывал уменьшить доходы Москвы путем манипуляции ценами на мировом рынке, то его план, скорее всего, не сработает.

"Если у Трампа и был расчет оказать давление на Москву по Украине через манипуляцию ценами на нефть на мировых рынках в сторону их понижения и таким образом в сторону резкого снижения доходов России от ее продажи, то этот план может оказаться неосуществимым", — заявил сенатор.

Пушков подчеркнул, что слишком многие факторы влияют на рынок нефти, и контролировать их в полной мере Вашингтону вряд ли удастся.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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