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Манипуляции с ценами на нефть: почему Трампу не удастся надавить на Россию

0:53
Экономика

Сенатор Алексей Пушков заявил, что стратегия Дональда Трампа, направленная на давление на Россию через снижение цен на нефть, может оказаться неосуществимой.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

В своём Telegram-канале он отметил, что если американский лидер рассчитывал уменьшить доходы Москвы путем манипуляции ценами на мировом рынке, то его план, скорее всего, не сработает.

"Если у Трампа и был расчет оказать давление на Москву по Украине через манипуляцию ценами на нефть на мировых рынках в сторону их понижения и таким образом в сторону резкого снижения доходов России от ее продажи, то этот план может оказаться неосуществимым", — заявил сенатор.

Пушков подчеркнул, что слишком многие факторы влияют на рынок нефти, и контролировать их в полной мере Вашингтону вряд ли удастся.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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