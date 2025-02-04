Манипуляции с ценами на нефть: почему Трампу не удастся надавить на Россию

Сенатор Алексей Пушков заявил, что стратегия Дональда Трампа, направленная на давление на Россию через снижение цен на нефть, может оказаться неосуществимой.
В своём Telegram-канале он отметил, что если американский лидер рассчитывал уменьшить доходы Москвы путем манипуляции ценами на мировом рынке, то его план, скорее всего, не сработает.
"Если у Трампа и был расчет оказать давление на Москву по Украине через манипуляцию ценами на нефть на мировых рынках в сторону их понижения и таким образом в сторону резкого снижения доходов России от ее продажи, то этот план может оказаться неосуществимым", — заявил сенатор.
Пушков подчеркнул, что слишком многие факторы влияют на рынок нефти, и контролировать их в полной мере Вашингтону вряд ли удастся.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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