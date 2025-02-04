Больше нефти — больше проблем? Нефтяные компании США не спешат поддерживать Трампа

Желание Дональда Трампа увеличить добычу нефти в США идёт вразрез с рыночными тенденциями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Американские нефтяные компании не планируют резко наращивать производство сланцевой нефти, опасаясь падения цен и новых банкротств в отрасли.
Шансы на то, что Саудовская Аравия согласится увеличить добычу, как на этом настаивает Трамп, также оцениваются как низкие.
Администрация США рассчитывает, что снижение цен на нефть поможет ослабить инфляцию и привести к снижению процентных ставок. Кроме того, чиновники уверены, что удешевление энергоресурсов нанесёт экономический удар по России и Ирану.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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