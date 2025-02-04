Больше нефти — больше проблем? Нефтяные компании США не спешат поддерживать Трампа

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Желание Дональда Трампа увеличить добычу нефти в США идёт вразрез с рыночными тенденциями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Американские нефтяные компании не планируют резко наращивать производство сланцевой нефти, опасаясь падения цен и новых банкротств в отрасли.

Шансы на то, что Саудовская Аравия согласится увеличить добычу, как на этом настаивает Трамп, также оцениваются как низкие.

Администрация США рассчитывает, что снижение цен на нефть поможет ослабить инфляцию и привести к снижению процентных ставок. Кроме того, чиновники уверены, что удешевление энергоресурсов нанесёт экономический удар по России и Ирану.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

