США нацелены на редкоземельные металлы Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большая часть месторождений редкоземельных металлов, интересующих США, расположена на территориях, неподконтрольных Киеву.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

Ссылаясь на данные Forbes, агентство УНИАН сообщает, что в апреле 2023 года эксперты оценили общую стоимость полезных ископаемых Украины в 15 триллионов долларов. Более 70% месторождений находится на территориях ДНР и ЛНР, которые стали частью России, а также в Днепропетровской области, где продолжаются боевые действия, передает ТАСС.

УНИАН также указывает, что раньше на территории Украины были крупнейшие запасы титана и лития в Европе.

Ранее сообщалось, что власти США надеются получить от Украины гарантии на поставки редкоземельных металлов в обмен на военную и финансовую помощь со стороны Вашингтона.

Уточнения

Простое вещество литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий металл серебристо-белого цвета, тускнеющий на воздухе.





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