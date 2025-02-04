Большая часть месторождений редкоземельных металлов, интересующих США, расположена на территориях, неподконтрольных Киеву.
Ссылаясь на данные Forbes, агентство УНИАН сообщает, что в апреле 2023 года эксперты оценили общую стоимость полезных ископаемых Украины в 15 триллионов долларов. Более 70% месторождений находится на территориях ДНР и ЛНР, которые стали частью России, а также в Днепропетровской области, где продолжаются боевые действия, передает ТАСС.
УНИАН также указывает, что раньше на территории Украины были крупнейшие запасы титана и лития в Европе.
Ранее сообщалось, что власти США надеются получить от Украины гарантии на поставки редкоземельных металлов в обмен на военную и финансовую помощь со стороны Вашингтона.
Простое вещество литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий металл серебристо-белого цвета, тускнеющий на воздухе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.