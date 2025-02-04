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Российские пивовары регистрируют названия с европейским оттенком

1:27
Экономика

В России производители пива начали регистрировать названия брендов, схожие с иностранными, в ответ на ожидаемый спад продаж импортной продукции из-за повышения пошлин.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Пивовары вводят новые марки с названиями, отсылающими к европейским брендам. Например, в базе Роспатента появилась заявка от "Объединенных пивоварен" на регистрацию бренда Gold Bier Pilsner. Несмотря на то что пиво Pilsner производится чешской компанией, само название не защищено правами, так как обозначает сорт пива, что увеличивает шансы на одобрение торговой марки, передает "Ъ".

В то же время компания оспаривает отказ в регистрации марки Black Sheep, которая должна была заменить ирландский бренд Guinness. Также пивоваренная компания "Балтика" подала заявку на бренд Cesky Umelec, основываясь на предполагаемом чешском происхождении продукта.

Совладелец дистрибьютора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отметил, что после десятикратного увеличения пошлин на импорт пива с 2025 года потребление, вероятно, сократится из-за роста цен.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предположил, что после исчерпания запасов, привезённых до Нового года, цены могут вырасти на 40-50%.

Уточнения

Дистрибью́тор (англ. distributor «распространитель»): фирма, осуществляющая оптовую закупку, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий мелкооптовую или крупнооптовую закупку определённых товаров у крупных промышленных фирм-производителей с целью последующего сбыта этих товаров ритейлерам или дилерам на региональных рынках.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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