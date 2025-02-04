Обещали, но проект не завершили: растёт число пострадавших от недобросовестных застройщиков

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается рост числа обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство, но вместо обещанного жилья получили лишь долги и недостроенные проекты.

Фото: Wikimedia Commons by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Строительство дома из клеёного бруса

У многих семей, связанных с этой проблемой, месячные платежи по кредитам достигают 350 тысяч рублей.

Примером может служить семья Людмилы Ващенко из Тулы, которая приобрела три участка в Истринском районе Подмосковья и взяла кредиты на строительство домов. Однако застройщик не выполнил своих обязательств, оставив семью без жилья и с большими долгами, как сообщает "Российская газета".

Эксперты подчеркивают, что экономическая нестабильность создает финансовые трудности у небольших застройщиков. Часто строительство зависит от новых заказов, и в их отсутствие проекты могут быть остановлены. Дополнительно, в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) нет обязательной отчетности.

Особенно трудно тем, кто оформил ипотеку на строительство. Хотя банки обязаны проверять застройщиков, на момент проверки компания могла не иметь видимых проблем, что усугубляет ситуацию для дольщиков.

Уточнения

Проект в инженерной деятельности — целостная совокупность моделей, является результатом проектирования — процесса определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части.



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