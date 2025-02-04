Антикризисные меры: яйца и сливочное масло становятся социально значимыми товарами

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году ситуация с яйцами и сливочным маслом привела к важным изменениям.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Постановлением правительства России №76 от 1 февраля эти продукты внесены в перечень социально значимых товаров. Это означает, что производители будут освобождены от выплаты ритейлерам вознаграждений за реализацию этих товаров, передает РГ.

Согласно закону о торговле, поставщики ранее платили бонусы ритейлерам за то, что они закупают определенные объемы товара. Теперь с включением яиц и сливочного масла в этот список, производители смогут сократить свои затраты при поставках в торговые сети. Ожидается, что это должно привести к снижению оптово-отпускных цен, что в свою очередь должно позитивно сказаться на конечных потребителях.

Однако, как эти изменения скажутся на практике, покажет время. Некоторые регионы уже начали меры по снижению цен. Например, в Хабаровском крае крупные торговые сети подписали соглашение с местным министерством торговли для сдерживания роста цен на продукты. В результате, торговые точки обязались установить минимальные надбавки от 5 до 15% на социально значимые продукты или зафиксировать минимальные розничные цены на них.

Уточнения

Мера — принуждение.



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