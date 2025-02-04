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Странные налоги Германии — сколько платят немцы за дождь, танцы и бездетность

1:57
Экономика

Немцы фактически работают полгода на государство, а оставшуюся часть года — на себя.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

В Германии существует более 50 различных налогов, затрагивающих практически все сферы жизни. Среди самых необычных — так называемый "налог на дождь". Этот сбор, установленный на муниципальном уровне, взимается с домовладельцев за отведение дождевой воды через городскую канализацию. Его сумма варьируется от 0,7 до 1,9 евро за квадратный метр в месяц (примерно от 71 до 194 рублей).

Еще один неожиданный налог — "на танцы". Если в XIX веке его платили организаторы балов, то сегодня его обязаны оплачивать владельцы дискотек, ночных клубов и организаторы концертов, где предусмотрены танцевальные площадки. Ставка налога составляет 20% от каждого проданного билета.

Также в Германии действует налог на собак. Владельцы питомцев ежегодно выплачивают от 90 до 120 евро (примерно от 9000 до 12 000 рублей), а для хозяев потенциально опасных пород сумма еще выше — от 600 до 900 евро (от 61 000 до 91 000 рублей) в год.

Кроме того, есть такие специфические налоги, как церковный налог, сбор за радио и телевидение и даже налог на бездетность, который платят все жители Германии, достигшие возраста 23 лет и не имеющие к этому времени детей (сумма сбора исчисляется из дохода и составляет 0,6%) . Об этом рассказала российская путешественница, которая посетила Германию, она поделилась по поводу множества налогов, которые обязаны платить местные жители, в блоге "Одна в чужом городе".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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