Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Жесткие истины" изложены в книге "Начни думать как богатый", написанной финансовым психологом Бредом Клонцем в соавторстве с предпринимателем Адрианом Брамбилой. Вот 3 из 21 "жестких истин", которые представлены на страницах книги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Избавьтесь от "бедного мышления"

То, как вы думаете о деньгах, не менее важно, а может, даже важнее, чем сумма на вашем счете. Клонц утверждает, что если вы мечтаете потратить $1 миллион на крупные покупки, такие как дом, машина или дорогая одежда, это может свидетельствовать о "бедном мышлении". Без правильного мышления, даже став богатым, можно растратить средства и вернуться к прежнему состоянию. Человек с "богатым мышлением" продолжит работать, обратится к финансовым консультантам и будет инвестировать свои деньги.

Вы не можете изменить прошлое, но способны проконтролировать свое будущее

Вы не можете выбирать родителей, семью, но при наличии правильного мышления можно подняться по экономической лестнице. Отец Брамбилы приехал в США из Мексики и смог улучшить свое финансовое положение, избегая лишних трат.

Формула Клонца для перехода от бедности к богатству проста — тратить меньше, чем зарабатываешь, и инвестировать оставшееся.

Вы должны быть готовы к испытаниям, чтобы накопить богатство

Клонц предлагает несколько простых шагов для увеличения сбережений: найти соседа по комнате, использовать общественный транспорт, отказаться от алкоголя и найти подработку. Он подчеркивает, что для перехода от бедности к богатству нужно быть готовым на время принять образ жизни с минимальной зарплатой.

"Если хочешь необычной жизни, тебе нужно предпринимать необычные меры, чтобы это осуществить", — цитирует Клонца CNBC.

Уточнения

И́стина — гносеологическая характеристика мышления в его отношении к своему предмету.



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