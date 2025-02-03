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Калийный гигант Белоруссии требует компенсацию от Литвы

0:57
Экономика

Белорусский производитель калийных удобрений требует от Литвы компенсацию в размере $12 миллиардов, сообщает EADaily.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Brian Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молоток судьи

Это уже официально зафиксировано в Постоянной палате третейского суда. Иск был подан еще 2 декабря 2024 года, и разбирательство проходит по правилам ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли).

Всё началось с того, что Литва признала недействительным договор на перевозку грузов с белорусской компанией. Это привело к прекращению перевозок калийных удобрений с 1 февраля 2022 года.

Генеральный директор "Беларуськалия" Андрей Рыбаков говорит, что действия Литвы были незаконными и нарушили права компании как иностранного инвестора.

При этом суды ЕС и Литвы уже отклонили предыдущие иски "Беларуськалия" по поводу санкций, признав действия Литвы законными.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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