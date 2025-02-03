Что делать, если ваш банковский счёт скомпрометирован

При снятии денег с банкомата рекомендуется не сопротивляться кибепреступникам, ввести свой PIN-код, чтобы избежать усугубления ситуации. Важно помнить, что финансовые потери можно восполнить, помнить о собственной безопасности.
Киберпреступники продолжают искать новые способы обмана людей. Например, они могут связываться с жертвами, утверждая, что банковский счет скомпрометирован, и предлагать получить активационный код из банкомата, который затем используют для доступа к счету. Банки предупреждают о таких мошеннических действиях и подчеркивают, что никогда не запрашивают личные данные подобным образом, сообщает poznatsvet.
Для безопасного использования банкоматов рекомендуется:
Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
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