Готовый бизнес — в Сургуте продают уникальный partybus

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сургуте выставили на продажу уникальный автобус для вечеринок, переоборудованный на базе Mercedes-Benz.

Фото: Авито is licensed under Free More info Автобус для проведения вечеринок

Продавец надеется выручить за него 3 миллиона рублей, несмотря на то, что потратил на проект более 4 миллионов, пишет muksun.fm.

Автобус оснащен интерьером, напоминающим ночной клуб: кожаные диваны заменяют обычные сиденья, установлены печки для обогрева, а также барная стойка с гардеробом и диджейский пульт с высококачественным музыкальным и световым оборудованием.

Будущему владельцу, возможно, потребуется потратиться на кондиционер, так как в автобусе его нет, а также на новые наклейки для внешнего оформления. Продавец утверждает, что все проблемные системы были заменены, а оборудование заказывалось из США, Европы и Москвы. По его словам, автобус готов к любым поездкам, даже до Америки.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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