WSJ назвала пошлины на импорт из Канады и Мексики глупейшей торговой войной в истории

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение пошлин в размере 25 процентов на импорт из Канады и Мексики может вызвать серьёзные экономические последствия и заставить партнёров США искать альтернативные рынки сбыта, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

В материале говорится, что этот шаг администрации Трампа является "самой глупой торговой войной в истории". По мнению издания, такая политика негативно скажется на американских компаниях и может вызвать ответные меры со стороны Оттавы и Мехико.

"Трамп заявил, что тарифы приведут к новой "золотой эре" для США, но экономика уже ощущает их последствия, хотя они ещё даже не вступили в силу", — отмечает издание.

WSJ указывает, что власти Канады и Мексики уже объявили о намерении ввести ответные пошлины. В Оттаве заявили о пошлинах на товары из США общей стоимостью 30 миллиардов канадских долларов, включая алкоголь, продукты питания, одежду и бытовую технику. Также возможно расширение ограничений. Премьер-министр Джастин Трюдо предупредил, что Канада может ограничить экспорт критически важных минералов в США.

Издание подчёркивает, что пошлины США также затронут энергетические рынки Северной Америки, которые тесно связаны между собой.

"Трамп фактически признал этот риск, установив десятипроцентную пошлину на канадский экспорт нефти, но даже такой уровень тарифов создаст проблемы для американских нефтеперерабатывающих предприятий на Среднем Западе", — пишет WSJ.

Кроме того, президент Национальной ассоциации производителей США Джей Тиммонс в беседе с изданием выразил опасения, что новые пошлины "подрывают глобальную конкурентоспособность американской промышленности" и могут нанести серьёзный ущерб малому и среднему бизнесу, который не сможет быстро найти альтернативных поставщиков.

Издание приходит к выводу, что политика пошлин может ослабить экономику Канады и Мексики, которые сильно зависят от американского рынка. Это не обязательно приведёт к рецессии в самих США. Однако последствия этой "торговой войны" будут серьёзными и в долгосрочной перспективе могут привести к тому, что партнёры США откажутся от зависимости от американской экономики.

"Ни одна страна или отрасль не застрахованы. Если Трамп считает пошлины не просто инструментом давления, но и экономически оправданной стратегией, это заставит партнёров искать другие рынки сбыта. Как это поможет Америке — неясно. Так что да, "глупейшая торговая война" — это звучит вполне справедливо, если не мягко сказано", — резюмирует Wall Street Journal.