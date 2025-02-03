В Белом доме объяснили, в чём Канада ошибается насчёт повышения таможенных пошлин

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны, заявил советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хэссетт в эфире телеканала CNBC в понедельник.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark lindamood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белый дом

"Эта информация подаётся в искажённом виде. Вам стоит вернуться к указу президента Трампа и внимательно его перечитать. В нём чётко указано, что это не торговая война, а борьба с наркотиками", — подчеркнул Хэссетт.

По его словам, поток наркотиков, включая фентанил, поступает в США через границы с Канадой и Мексикой. Только в прошлом году из-за этого погибли около 100 тысяч американцев.

"80, 90, 95 процентов мексиканцев хотят участвовать в этой борьбе с наркотиками. То же самое можно сказать и о Канаде", — добавил он.

Советник также отметил, что Мексика ясно дала понять, что серьёзно относится к требованиям Трампа и готова усилить борьбу с наркотрафиком через границу, сообщает РИА "Новости".

"Хорошая новость заключается в том, что в ходе переговоров на выходных мы увидели, что мексиканцы серьёзно относятся к указу президента Трампа и готовы действовать более агрессивно в борьбе с наркотиками. Однако канадцы, похоже, неправильно поняли его смысл и воспринимают ситуацию как торговую войну", — заявил Хэссетт.

Ранее Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью усилить борьбу с наркотиками, которые поступают в США через южную и северную границы.