Что нужно знать о банкротстве — скрытые расходы и последствия

Банкротство позволяет избежать уплаты кредитов и процентов, но процедура имеет свои подводные камни.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, рассказал о банкротстве физических лиц и его последствиях, сообщается на сайте aif.ru.

Во-первых, банкротство — это платный процесс. Арбитражный суд назначает финансового управляющего, который получает вознаграждение, состоящее из фиксированной части (25 тысяч рублей) и процентов. Также понадобятся дополнительные расходы, такие как государственная пошлина и оплата справок.

Информация о банкротстве остается в кредитной истории и реестре сведений, что может затруднить получение кредитов в будущем.

Балынин отметил, что для банкротов есть карьерные ограничения, которые делятся на две группы. Первая касается законодательных запретов на выполнение определенных должностей на срок от 3 до 10 лет. Вторая группа связана с тем, что работодатели могут проверять кредитную историю, и наличие данных о банкротстве может стать причиной отказа в трудоустройстве.

Эксперт также предостерёг от потенциальных мошенников, которые предлагают "бесплатную" помощь в процедуре банкротства, подчеркивая, что необходимо быть крайне осторожными.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.



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