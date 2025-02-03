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Шольц заявил о готовности ЕС ответить на пошлины Трампа

2:04
Экономика

Европейский союз, будучи мощным экономическим регионом, может и будет отвечать симметрично на возможное введение повышенных таможенных тарифов администрацией президента США Дональда Трампа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Олаф Шольц

Однако он тут же уточнил, что целью ЕС остаётся сотрудничество с США.

"Мы будем активно обсуждать сотрудничество с США. И США, и Европа выигрывают от обмена товарами и услугами. Если таможенная политика сейчас усложнит этот процесс, это будет плохо как для США, так и для Европы", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что как сильный экономический регион, Евросоюз может сам определять условия. И реагировать на пошлинную политику пошлинной политикой, как выразился немецкий канцлер.

"Мы должны и будем это делать, но при этом наша перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы действовать в направлении сотрудничества", — цитирует Шольца РИА "Новости".

Ранее Дональд Трамп подписал указы о введении с 4 февраля повышенных таможенных тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая.

В отношении всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, вводятся тарифы в размере 25 процентов, для энергоресурсов ставка составит десять процентов.

Тарифы на товары из Мексики также составят 25 процентов. Для товаров из Китая вводятся дополнительные тарифы в размере десяти процентов к уже существующим тарифам на китайский импорт в США.

В Европейском союзе опасаются, что Дональд Трамп вернётся к политике протекционизма и вновь повысит тарифы на продукцию из ЕС.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Европейский союз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения тарифов на товары.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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