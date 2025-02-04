Щедрость по регионам: где в России оставляют самые большие чаевые

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование цифрового сервиса для бизнеса "нетмонет" выявило регионы России с самыми высокими и самыми низкими чаевыми. Наибольшие средние суммы чаевых оставляют жители Сахалинской области — 551 рубль. Республика Алтай заняла второе место (514 рублей), а на третьем расположилась Магаданская область (470 рублей).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

ТОП-10 регионов по размеру чаевых:

Сахалинская область — 551 рубль

Республика Алтай — 514 рублей

Магаданская область — 470 рублей

Москва — 443 рубля

Камчатский край — 437 рублей

Ненецкий автономный округ — 422 рубля

Хабаровский край — 421 рубль

Чукотский автономный округ — 404 рубля

Приморский край — 396 рублей

Краснодарский край — 385 рублей

Москва и Санкт-Петербург: ожидания и реальность

Столичный регион оказался не на первом месте: Москва заняла только 4-ю строчку рейтинга с показателем 443 рубля. Московская область отстает еще сильнее: здесь средний размер чаевых составляет 366 рублей, что на 20% меньше, чем в столице.

Еще более неожиданным стало положение Санкт-Петербурга, который даже не попал в ТОП-10. Северная столица заняла лишь 24-е место — в среднем в Петербурге оставляют 342 рубля. В Ленинградской области показатель еще ниже — 293 рубля (54-е место в рейтинге).

Регионы с самыми низкими чаевыми

Самые скромные суммы оставляют в:

Удмуртской Республике — 212 рублей

Республике Ингушетия — 230 рублей

Республике Хакасия — 238 рублей

Почему чаевые различаются по регионам?

Эксперты связывают высокие чаевые в дальневосточных и северных регионах с высоким уровнем доходов на фоне небольшого количества заведений. Здесь чаевые выше, поскольку стоимость услуг выше, а также наблюдается более тесная связь между клиентами и персоналом.

В центральных и южных регионах чаевые ниже из-за высокой конкуренции, большого количества заведений и различий в уровне доходов населения.

Уточнения

Чаевые - сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — "на чай". Чаевые выплачиваются согласно традиции и составляют значительную (а иногда и основную) часть дохода персонала.



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