Щедрость по регионам: где в России оставляют самые большие чаевые

Исследование цифрового сервиса для бизнеса "нетмонет" выявило регионы России с самыми высокими и самыми низкими чаевыми. Наибольшие средние суммы чаевых оставляют жители Сахалинской области — 551 рубль. Республика Алтай заняла второе место (514 рублей), а на третьем расположилась Магаданская область (470 рублей).
Столичный регион оказался не на первом месте: Москва заняла только 4-ю строчку рейтинга с показателем 443 рубля. Московская область отстает еще сильнее: здесь средний размер чаевых составляет 366 рублей, что на 20% меньше, чем в столице.
Еще более неожиданным стало положение Санкт-Петербурга, который даже не попал в ТОП-10. Северная столица заняла лишь 24-е место — в среднем в Петербурге оставляют 342 рубля. В Ленинградской области показатель еще ниже — 293 рубля (54-е место в рейтинге).
Эксперты связывают высокие чаевые в дальневосточных и северных регионах с высоким уровнем доходов на фоне небольшого количества заведений. Здесь чаевые выше, поскольку стоимость услуг выше, а также наблюдается более тесная связь между клиентами и персоналом.
В центральных и южных регионах чаевые ниже из-за высокой конкуренции, большого количества заведений и различий в уровне доходов населения.
Чаевые - сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — "на чай". Чаевые выплачиваются согласно традиции и составляют значительную (а иногда и основную) часть дохода персонала.
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