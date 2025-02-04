Покупки без уверенности: в торговых сетях растет объем просроченной продукции

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российских магазинах растет число нарушений, связанных с продажей просроченной продукции. По данным исследований, до 70% товаров, находящихся в обороте торговых сетей, имеют истекший срок годности. Это касается как небольших магазинов, так и крупных федеральных ритейлеров.

Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торговый зал современного универсама

После 2022 года число проверок бизнеса значительно сократилось, что привело к лавинообразному росту нарушений. По информации Общественной потребительской инициативы, уже к началу 2024 года количество случаев продажи просроченных товаров увеличилось минимум в два раза. Лидерами по числу выявленных нарушений стали "Светофор", "Красное & Белое", "Ашан", "Лента" и другие крупные сети.

Почему магазины продолжают продавать просроченные товары?

Несмотря на возмущение потребителей и частые проверки, ритейлеры продолжают игнорировать проблему. Основные причины:

Отсутствие жесткого контроля. Сокращение проверок после 2022 года позволило магазинам беспрепятственно продавать товары с истекшим сроком годности.

Минимальные штрафы. Даже при выявлении нарушений санкции незначительны, что не мотивирует ритейлеров исправлять ситуацию.

Стремление минимизировать убытки. Торговые сети не хотят списывать просроченные продукты, а вместо этого выставляют их на продажу или используют для приготовления готовых блюд.

Решит ли проблему цифровая маркировка?

Государство обратило внимание на проблему и предложило систему цифровой маркировки товаров "Честный знак". Ее суть заключается в том, что при сканировании товара на кассе система автоматически проверяет срок годности. Если продукт просрочен, его нельзя будет пробить.

Но есть нюансы:

Маркировка охватывает только часть продукции. Готовые блюда, выпечка и многие другие товары не подпадают под этот контроль.

Просрочку могут переносить в кулинарные отделы. Использование некачественных ингредиентов в готовых блюдах остается открытой проблемой.

Потребители на страже качества

Покупателям приходится самостоятельно проверять качество товаров. Эксперты советуют:

Всегда проверять дату производства и срок годности.

Не покупать продукты с поврежденной упаковкой.

Обращать внимание на внешний вид товаров, особенно в кулинарных отделах.

Сообщать о просрочке в контролирующие органы и избегать магазинов, замеченных в нарушениях.

Государство обещает ужесточить контроль

Власти признают масштаб проблемы и намерены принять дополнительные меры. Ожидается увеличение числа проверок и введение более серьезных штрафов за продажу просроченной продукции. Пока же покупателям остается лишь быть внимательнее, а ритейлерам — пересмотреть свою политику, если они не хотят потерять доверие клиентов.

Уточнения

Торго́вля - отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.





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