Покупки без уверенности: в торговых сетях растет объем просроченной продукции

В российских магазинах растет число нарушений, связанных с продажей просроченной продукции. По данным исследований, до 70% товаров, находящихся в обороте торговых сетей, имеют истекший срок годности. Это касается как небольших магазинов, так и крупных федеральных ритейлеров.
После 2022 года число проверок бизнеса значительно сократилось, что привело к лавинообразному росту нарушений. По информации Общественной потребительской инициативы, уже к началу 2024 года количество случаев продажи просроченных товаров увеличилось минимум в два раза. Лидерами по числу выявленных нарушений стали "Светофор", "Красное & Белое", "Ашан", "Лента" и другие крупные сети.
Несмотря на возмущение потребителей и частые проверки, ритейлеры продолжают игнорировать проблему. Основные причины:
Государство обратило внимание на проблему и предложило систему цифровой маркировки товаров "Честный знак". Ее суть заключается в том, что при сканировании товара на кассе система автоматически проверяет срок годности. Если продукт просрочен, его нельзя будет пробить.
Маркировка охватывает только часть продукции. Готовые блюда, выпечка и многие другие товары не подпадают под этот контроль.
Просрочку могут переносить в кулинарные отделы. Использование некачественных ингредиентов в готовых блюдах остается открытой проблемой.
Покупателям приходится самостоятельно проверять качество товаров. Эксперты советуют:
Власти признают масштаб проблемы и намерены принять дополнительные меры. Ожидается увеличение числа проверок и введение более серьезных штрафов за продажу просроченной продукции. Пока же покупателям остается лишь быть внимательнее, а ритейлерам — пересмотреть свою политику, если они не хотят потерять доверие клиентов.
Торго́вля - отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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