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Миллион алых роз: Казахстан увеличил поставки цветов в Россию в 50 раз

1:21
Экономика

Объем поставок цветов из Казахстана в Россию за январь — ноябрь 2024 года вырос в 50 раз, достигнув 28 тысяч тонн. По данным таможенной службы республики, это почти сопоставимо с объемами экспорта из Нидерландов, которые за этот же период поставили 32 тысячи тонн.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Eistreter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розы

Россия стала главным рынком сбыта казахстанских цветов. Основу экспорта составляют розы — 97% от общего объема. Кроме того, за 11 месяцев 2024 года Казахстан поставил в Россию 124,4 тонны гвоздик, 6,8 тонны орхидей, 612,4 тонны хризантем и 22,1 тонны лилий.

Стремительный рост экспорта связан с увеличением объемов производства и выгодными логистическими условиями. Казахстан постепенно снижает зависимость российского рынка от европейских поставщиков, занимая значительную нишу в сегменте цветочной торговли.

Эксперты отмечают, что тренд на увеличение казахстанского цветочного экспорта может продолжиться, а страны Европы могут окончательно потерять свое доминирующее положение на российском рынке.

Уточнения

Респу́блика Казахста́н - государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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