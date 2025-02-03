Загрязнение Байкала: кто заплатит за ущерб 2,7 млн рублей?

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Иркутской области выявлено превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в реке Тыя, одном из притоков Байкала. Росприроднадзор оценил нанесенный природе ущерб в 2,7 млн рублей, но предприятие, ответственное за сброс сточных вод, отказалось возмещать убытки.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Байкал

По данным ведомства, проверки проводились по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева. Нарушения выявлены на предприятии БайкалВодоканал, эксплуатирующем очистные сооружения в регионе. Факт загрязнения подтвержден анализами воды, показавшими недопустимые концентрации вредных веществ.

Теперь Росприроднадзор готовит иск в суд, чтобы взыскать с предприятия компенсацию за ущерб экологии.

"Мы будем добиваться справедливого наказания для виновных", — заявили в пресс-службе ведомства.

Эксперты отмечают, что экологические нарушения влекут за собой не только природные, но и экономические последствия. Судебные разбирательства могут привести к многомиллионным штрафам и финансовым потерям для предприятий, игнорирующих экологические нормы.

Уточнения

Байка́л - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.





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