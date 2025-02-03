Загрязнение Байкала: кто заплатит за ущерб 2,7 млн рублей?

В Иркутской области выявлено превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в реке Тыя, одном из притоков Байкала. Росприроднадзор оценил нанесенный природе ущерб в 2,7 млн рублей, но предприятие, ответственное за сброс сточных вод, отказалось возмещать убытки.
По данным ведомства, проверки проводились по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева. Нарушения выявлены на предприятии БайкалВодоканал, эксплуатирующем очистные сооружения в регионе. Факт загрязнения подтвержден анализами воды, показавшими недопустимые концентрации вредных веществ.
Теперь Росприроднадзор готовит иск в суд, чтобы взыскать с предприятия компенсацию за ущерб экологии.
"Мы будем добиваться справедливого наказания для виновных", — заявили в пресс-службе ведомства.
Эксперты отмечают, что экологические нарушения влекут за собой не только природные, но и экономические последствия. Судебные разбирательства могут привести к многомиллионным штрафам и финансовым потерям для предприятий, игнорирующих экологические нормы.
Байка́л - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
"Аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае», – заявил Кириенко.