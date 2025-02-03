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Как регулирование ИИ будет влиять на бизнес-стратегию компаний в мире

2:11
Экономика

Закон Евросоюза об искусственном интеллекте, который вступил в силу в августе 2024 года, накладывает ограничения на использование ИИ. Запрещены определенные виды применения ИИ, рассматриваемые как опасные и несущие риск для граждан.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

В частности, упоминается случай с букмекерской компанией Sky Betting & Gaming в Великобритании, которая использовала "манипулятивные инструменты", направленные на людей с более высоким уровнем азартности.

Свинцов Андрей, заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, в интервью Pravda. Ru рассказал, на каком этапе находится регулирование этой области в России и с какими проблемами может столкнуться бизнес, который активно применяет сегодня ИИ.

По словам эксперта, в Государственной Думе создаются рабочие группы по урегулированию вопросов использования искусственного интеллекта. В составе экспертного совета будут специалисты, ученые, технические специалисты, разработчики искусственного интеллекта.

Как отметил Свинцов, российские законодательные инициативы должны будут учитывать множество аспектов, таких как безопасность, обработка персональных данных и имущественные права. Проблемы могут возникать и в том, что ИИ может ошибочно признать человека виновным на основе неправильного анализа данных, что также случалось в европейских странах.

Российский бизнес, активно использующий ИИ, уже сталкивается с проблемами регулирования, так как чаще всего применяются разработки, созданные в других юрисдикциях, заявил собеседник Pravda. Ru.

В результате, вопросы об интеллектуальных правах на результаты деятельности ИИ будут регулироваться законодательством страны, где это программное обеспечение было разработано. Это создает сложности для компаний из России, поскольку в нашей стране законодательство в данной области еще не существует, и защитить свои права практически невозможно, заключил эксперт.

Уточнения

Страте́гия — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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