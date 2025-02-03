Форелевая лихорадка охватила рыболовов Карелии и соседних регионов

В Сортавальском районе Карелии из рыбоводного хозяйства в открытые водоемы ушла форель, что вызвало большой интерес у рыболовов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain форель

В социальных сетях сообщают о нескольких десятках тонн рыбы в заливе Рayталаxти, куда съехались многие желающие поймать удачу, сообщает karelia.news.

Местные жители отмечают, что азарт рыбаков порой подталкивает их к риску, так как лед на водоемах потемнел, что делает ловлю более опасной. Один из пользователей в паблике "Подслушано в Сортавала" написал о том, что рыбаки пытаются ловить рыбу даже в условиях жидкой воды рядом с паромом.

Рыболовы делятся успешной ловлей, сообщая, что наибольший улов обеспечивают бойлы и вибы. Многие уже хвастаются удачными результатами, что вызывает интерес у других.

Местный телеграмм-канал "Рыбалка в Санкт-Петербурге | Питере | Карелии | Лен. области" сообщает о настоящей форелевой лихорадке в регионе — рыбаки со всего Петербурга и Ленобласти съехались в Карелию в поисках удачи. Сообщество "Рыбалка в Карелии" также выложило видео с процессом ловли.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).





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