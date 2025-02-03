Подъём или снижение? Что ждёт российскую валюту в условиях глобальных изменений

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Февраль ожидается непростым месяцем для рубля, как отметил заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

В интервью ИА RuNews24.ru он предположил, что курс валют восстановится по отношению к рублю и что колебания цен на нефть окажут наибольшее влияние на ситуацию.

Лушин указал на то, что снижение цен на нефть и активные продажи экспортной выручки крупными компаниями уже привели к снижению рубля ниже 7000 рублей за баррель нефти. Это негативно скажется на доходах бюджета. В СДМ-Банке прогнозируют, что доллар вырастет до 100 рублей, а евро достигнет 104-105 рублей. По его мнению, адаптация к новым условиям финансового рынка также увеличит спрос на валюту.

Он отметил, что растущая волатильность на мировых рынках, возникшая после избрания нового президента США, и его неожиданные решения, повлияют на финансовые потоки. Лушин также подчеркивает, что котировки фьючерсных контрактов на нефть затрагиваются политической ситуацией и экономической слабостью в Китае и Европе.

Спрос со стороны импортеров увеличится по мере восстановления работы китайской экономики, а что касается валютной пары юань-рубль, Лушин ожидает возвращения к уровню 13,90-14,00 рублей. Кроме того, новые геополитические факторы и возможные санкции в связи с годовщиной военных действий также повлияют на ситуацию. Укрепление доллара может оказать негативное влияние на цены сырьевых товаров, что скажется на валютном рынке.

Уточнения

Волати́льность (англ. volatility — «изменчивость») — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.