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В Канаде пообещали ошеломительный ответ на пошлины Трампа

1:53
Экономика

Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд заявила, что ответные меры Канады на введение пошлин со стороны США ошеломят американцев.

Склад
Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Склад

В интервью телеканалу CNN Фриланд заявила, что канадцы будут решительно отстаивать интересы своей страны. Они будут бороться за свои права и добьются успеха, подчеркнула она.

При этом Фриланд не уточнила, какие именно меры Канада планирует принять в ответ на действия США.

Она также назвала решение Трампа "актом экономической войны", сообщает агентство "Прайм".

Напомним, 31 января Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин на ряд товаров. С 4 февраля они составят 25 процентов для всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составит десять процентов.

Пошлины на товары из Мексики также составят 25 процентов. Для товаров из Китая размер пошлин составит десять процентов дополнительно к уже действующим.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. В Канаде также начали изымать из продажи американский алкоголь.

Между тем, президент США останавливаться не намерен. Он заявил, что введёт пошлины на товары из Евросоюза, поскольку страны сообщества не желают приобретать американские товары.

В ЕС тем временем заявляют, что готовы предпринять ответные меры, если пошлины будут всё-таки введены. При этом в европейских государствах не скрывают, что хотели бы избежать подобного развития событий.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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